Politie is nog geen onderzoek gestart naar cyberincident AH

HILVERSUM (ANP) - Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie en de politie en het Openbaar Ministerie zien vooralsnog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek te starten naar het cybersecurityincident bij de supermarktketen. Dat zei Stan Duijf, bij de politie landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime, donderdagavond in het televisieprogramma Pauw & De Wit.

Duijf zegt dat de politie bij elk cyberincident oproept om aangifte te doen. "We zeggen: doe het zo vroeg mogelijk, want dan kunnen we actief starten met het opsporingsproces." Het Openbaar Ministerie en de politie kunnen daarnaast ook zelf besluiten een onderzoek te starten. Maar daartoe is in het geval van Albert Heijn niet besloten, zegt Duijf. Er zijn volgens Albert Heijn geen "sensitieve data van klanten" weg en dat is voor de politie een belangrijke afweging "om nog geen opsporingsonderzoek te starten", aldus Duijf.

Wat er nu precies is gebeurd bij Albert Heijn, heeft de keten nog altijd niet naar buiten gebracht. Door het cybersecurityincident kampt Albert Heijn al de hele week met problemen. Uit voorzorg werden de websites, apps en klantenservices van meerdere ketens van moederbedrijf Ahold Delhaize offline gehaald. Ook ontstonden lege schappen, omdat verschillende distributiecentra een tijd stillagen.

Volgens de keten zijn alle winkelleveringen inmiddels hervat. De websites van Albert Heijn en zusterketens als Etos, Gall&Gall en het Amerikaanse Stop&Shop liggen er nog wel uit. De boodschappenbezorging van Albert Heijn wordt tot en met zondag nog niet hervat.

Zelf zegt Albert Heijn dat het bedrijf contact heeft met de relevante autoriteiten en waar nodig met hen samenwerkt. Volgens de keten is het cybersecurityincident wel gemeld bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). "Uiteraard houden we ons aan onze verplichtingen, en alle geldende wet- en regelgeving", zei een woordvoerster donderdagavond.

Het onderzoek van het bedrijf naar de aard en oorzaak van het incident loopt volgens haar nog. "We richten ons op het zorgvuldig en veilig herstellen van onze systemen en dienstverlening. Over de verdere details van het onderzoek kunnen we op dit moment geen uitspraken doen."