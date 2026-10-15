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Meeste bewoners kunnen thuis slapen na gaslek Den Helder

Samenleving
door anp
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DEN HELDER (ANP) - De meeste bewoners die donderdagavond hun huis uit moesten door een gaslek in een woonblok in Den Helder, kunnen 's nachts thuis slapen. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer is nog niet klaar met het ventileren van de woningen. Sommige bewoners moeten de nacht in een hotel doorbrengen.
Rond 17.00 uur kreeg de brandweer melding van een gaslucht in de Zuiderzeestraat. Dat bleek een gaslek te zijn. In totaal moesten 38 woningen worden ontruimd. Inmiddels is de toevoer van het gas afgesloten en wordt het gelekte gas met een speciale ventilator uit de woningen gedreven. Het lek in de leiding is nog niet gevonden. Leverancier Liander gaat vrijdag verder met onderzoek.
Bewoners van 29 huizen kunnen de nacht thuis doorbrengen. Bij negen andere woningen is de brandweer 's nachts nog bezig en kunnen de bewoners nog niet naar huis.
Vanwege het lek werden enkele mensen nagekeken door ambulancepersoneel. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Hoe het met hen gaat, is onbekend.
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