Politieke advertenties verdwijnen van Facebook en Instagram

MENLO PARK (ANP) - Meta Platforms, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram, staat vanaf oktober geen politieke advertenties meer toe op zijn platforms in de Europese Unie. Dat heeft het techconcern vrijdag aangekondigd. Het besluit heeft volgens Meta te maken met Europese reclameregels waar het bedrijf zich aan moet gaan houden. Die zijn onder meer gericht op het tegengaan van buitenlandse inmenging bij verkiezingen.

Volgens Meta brengen deze regels "aanzienlijke operationele uitdagingen en juridische onzekerheden" met zich mee. Het bedrijf nam het besluit naar eigen zeggen niet gemakkelijk. "We blijven ervan overtuigd dat online politieke reclame een essentieel onderdeel is van moderne politiek, omdat het mensen verbindt met belangrijke informatie over de politici die hen vertegenwoordigen en ervoor zorgt dat kandidaten een kosteneffectieve manier hebben om hun doelgroep te bereiken."