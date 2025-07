Filipijns hooggerechtshof blokkeert afzettingsproces Sara Duterte

MANILLA (ANP/AFP) - Het Filipijnse hooggerechtshof heeft het aanstaande afzettingsproces tegen vicepresident Sara Duterte geblokkeerd. Het proces zou in strijd zijn met een grondwettelijke bepaling die meerdere afzettingsprocedures binnen één jaar verbiedt.

Het besluit komt enkele dagen voordat de Senaat een nieuwe zitting zou beginnen om de politieke toekomst van Duterte te behandelen. Haar verdedigingsteam diende een verzoekschrift in naar aanleiding van drie eerdere aanklachten die tegen haar waren ingediend in het Filipijnse Huis van Afgevaardigden. Vrijdag stelde het hof de verdediging in het gelijk.

Het Huis klaagde Duterte begin februari aan. De vicepresident wordt beschuldigd van corruptie, omkoping en een vermeend moordcomplot tegen president Ferdinand Marcos. Duterte was Marcos' bondgenoot en running mate.

Naar verwachting wil Duterte zich kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen van 2028. Een veroordeling door de Senaat zou Duterte permanent uit het openbaar ambt zetten.