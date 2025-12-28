ECONOMIE
Pomphouders slaan extra voorraad in om accijnsverhoging

Economie
door anp
zondag, 28 december 2025 om 14:01
anp281225057 1
EINDHOVEN (ANP) - Pomphouders verspreid over het land hebben extra voorraad ingeslagen, omdat in de laatste dagen van het jaar mogelijk meer automobilisten hun tank willen volgooien. Per 1 januari gaan de brandstofaccijnzen omhoog. Toch verwacht voorzitter Martin van Eijk van pomphoudersbrancheorganisatie Drive geen lange rijen.
"Het scheelt ook weer niet heel veel. Bij benzine gaat het om meer dan 5 cent per liter, bij diesel al minder", zegt hij zondag tegen het ANP. "Ik verwacht dus geen hele grote drukte. Maar ik kan me vergissen."
De laatste jaren drukt een korting op de accijnzen de prijzen aan de pomp. Aanvankelijk leek die korting in 2026 gehandhaafd te blijven. Maar de Tweede Kamer stemde in november in met een voorstel van de ChristenUnie om een deel van het geld dat bedoeld was om automobilisten een jaar langer korting te geven, te gebruiken om bezuinigingen op het openbaar vervoer tegen te gaan.
