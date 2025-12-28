ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: vrede met Rusland hangt af van onze bondgenoten

Samenleving
door anp
zondag, 28 december 2025 om 14:02
anp281225058 1
KYIV (ANP/RTR) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky doet Kyiv er alles aan om de oorlog met Rusland te beëindigen, maar hangt het bereiken van vrede uiteindelijk af van zijn bondgenoten.
"Er kan veel worden opgelost vóór het nieuwe jaar (...), maar of er beslissingen worden genomen, hangt af van de bondgenoten", schreef Zelensky op Telegram, voorafgaand aan gesprekken met de Amerikaanse president Donald Trump in Florida.
Zelensky benadrukte dat de bondgenoten de druk op Moskou moeten opvoeren, "zodat de Russen de gevolgen van hun eigen agressie voelen". Hij heeft eerder gezegd dat er snel vrede kan komen als de Russen instemmen met een Amerikaans 20-puntenplan.
Zaterdag zei de Russische president Vladimir Poetin dat Oekraïne in zijn ogen geen haast heeft om de oorlog te beëindigen. Hij dreigde dat Rusland zijn doelen met geweld zou bereiken als Kyiv het conflict niet op vreedzame wijze zou willen oplossen.
loading

POPULAIR NIEUWS

thoughtful intelligent couple having deep conversation, modern minimalist style_ of _hoogbegaafd stel in gesprek, moderne stijl_

Waarom slimme mensen meer moeite hebben met relaties: de wetenschap verklaart

Scherm­afbeelding 2025-12-28 om 06.26.01

Poetin heeft genoeg van vrede: alleen zijn voorwaarden tellen

ANP-540139660

Studie: zo slecht is de luchtkwaliteit binnenshuis

ANP-522138433

Waarom Midas Dekkers eigenlijk Wandert Jacobus heet

techietech-tech-6ZXP-5-jJts-unsplash

Waarom je je wifi‑router nooit naast je bed moet zetten

een tafel met daarop een blikje cola, een smoothie en een cappuciono

Deze alledaagse gewoonte maakt je veel dikker dan je denkt

Loading