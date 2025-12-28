Zelensky: vrede met Rusland hangt af van onze bondgenoten

KYIV (ANP/RTR) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky doet Kyiv er alles aan om de oorlog met Rusland te beëindigen, maar hangt het bereiken van vrede uiteindelijk af van zijn bondgenoten.

"Er kan veel worden opgelost vóór het nieuwe jaar (...), maar of er beslissingen worden genomen, hangt af van de bondgenoten", schreef Zelensky op Telegram, voorafgaand aan gesprekken met de Amerikaanse president Donald Trump in Florida.

Zelensky benadrukte dat de bondgenoten de druk op Moskou moeten opvoeren, "zodat de Russen de gevolgen van hun eigen agressie voelen". Hij heeft eerder gezegd dat er snel vrede kan komen als de Russen instemmen met een Amerikaans 20-puntenplan.

Zaterdag zei de Russische president Vladimir Poetin dat Oekraïne in zijn ogen geen haast heeft om de oorlog te beëindigen. Hij dreigde dat Rusland zijn doelen met geweld zou bereiken als Kyiv het conflict niet op vreedzame wijze zou willen oplossen.