Veldrijder Nieuwenhuis eerder terug in koers dan verwacht

LOENHOUT (ANP/BELGA) - Veldrijder Joris Nieuwenhuis neemt maandag deel aan de Azencross in het Belgische Loenhout, een wedstrijd om de X2O-trofee. Hij kondigde zaterdag nog een pauze aan vanwege knieklachten. De Nederlander van Ridley Racing Team laat zondag de wereldbekercross van Dendermonde wel schieten.

Nieuwenhuis haalde afgelopen week zowel in Heusden-Zolder (superprestige) als Gavere (wereldbeker) de finish niet en meldde een pauze in te lassen. De Achterhoeker wilde zijn knie, die hij ruim een week geleden in Antwerpen bezeerde, nog eens laten onderzoeken.

"Joris Nieuwenhuis start in Loenhout", bevestigt Bob De Cnodder, operations manager van het Ridley Racing Team, zondag. "Hij gaat daar trachten zijn leiderspositie zo goed en zo kwaad mogelijk te verdedigen."

Nieuwenhuis won eerder dit seizoen de Exact Cross van Heerde, de Rapencross van Lokeren (X2O-trofee) en de Superprestigecross van Merksplas. De Nederlander voert het klassement van de X2O-trofee aan.