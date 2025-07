Populariteit Labubu stuwt inkomsten Chinese fabrikant Pop Mart

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese speelgoedfabrikant Pop Mart verwacht dit jaar flink te profiteren van de populariteit van zijn Labubu-knuffels, pluche monsters met puntige oren en gekartelde tanden. Volgens Pop Mart zorgt dat voor een verdrievoudiging van de omzet in de eerste helft van het jaar en een nog grotere toename van de winst.

Labubu's zijn een wereldwijde trend, waarbij mensen de poppetjes massaal verzamelen en uren in de rij staan om er een te bemachtigen. Pop Mart heeft in Nederland één winkel, in de Kalverstraat in Amsterdam. Meerdere beroemdheden zijn met de speeltjes gespot en ook in Nederland worden op TikTok filmpjes gedeeld waarin mensen hun Labubu laten zien.

Door de stijgende populariteit van Labubu's is het beursgenoteerde Pop Mart inmiddels ruim 40 miljard dollar waard. Het bedrijf heeft dinsdag gemeld dat de winst in het halfjaar tot eind juni naar verwachting met minstens 350 procent is gegroeid. In dezelfde periode is de omzet met 200 procent toegenomen.