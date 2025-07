Ongehoord Nederland niet vervolgd voor 'discriminerende' vacature

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Ongehoord Nederland niet vervolgen voor het plaatsen van een vermeend discriminerende vacaturetekst. De omroep 'weigerde' non-binaire sollicitanten in een zoektocht naar een nieuwe hoofdredacteur. Het OM noemt dat "kwetsend" maar in dit geval niet strafbaar.

Het gaat om een personeelsadvertentie die ON! in het voorjaar van 2024 publiceerde. Voor de functie stelde de omroep op zoek te zijn naar een man of vrouw en vermeldde daarachter: "geen X". Het OM kondigde na "enkele aangiften" een onderzoek in de zaak aan.

Volgens het OM is deze vorm van discriminatie alleen strafbaar als dit wordt gedaan 'in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf'. Omdat ON! een omroepvereniging is, is hier in dit geval geen sprake van, betoogt justitie. De aangiften zijn daarom geseponeerd.

ON! noemde het onderzoek eerder overdreven. Volgens directeur Peter Vlemmix was de "geen X"-opmerking "luchtig bedoeld". ON!-advocaat Hakan Külcü stelde dat de tekst bedoeld was om stelling te nemen in het maatschappelijke debat. De omroep vindt dat er maar twee genders zijn, namelijk mannelijk en vrouwelijk. "De wokeideologie domineert en stelt dat er oneindig veel genders zijn", zei Külcü namens de omroep. "Dat bestrijden wij: iets dat niet bestaat, kun je niet discrimineren of uitsluiten."