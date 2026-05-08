Porsche sluit dochterondernemingen, 500 banen gaan verloren

STUTTGART (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Duitse sportwagenfabrikant Porsche sluit drie dochterondernemingen die niet actief zijn in de autoproductie. Daardoor gaan ongeveer vijfhonderd banen verloren. Met de ingreep wil Porsche verder snijden in de kosten en zich meer focussen op de kernactiviteiten.

Het gaat om het batterijbedrijf Cellforce, het onderdeel voor systemen voor elektrische fietsen Porsche E-Bike en de softwaredochter Cetitec. Door de sluiting gaan banen verloren in Duitsland en Kroatië. Porsche-topman Michael Leiters spreekt van "pijnlijke" besparingen die nodig zijn.

Onlangs verkocht Porsche al zijn belang in luxesportwagenmerk Bugatti. Daarnaast vervallen de komende jaren duizenden banen om te bezuinigen.

Porsche kampt onder meer met zwakkere verkopen in China en hoge kosten voor de strategische koerswijziging rond elektrische auto's. Het merk uit Stuttgart is namelijk de plannen rond elektrisch rijden aan het terugschroeven door bijvoorbeeld meer investeringen te doen in verbrandingsmotoren.