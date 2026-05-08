Hoe gevaarlijk is het hantavirus en hoe verspreidt het zich?

Op het Nederlandse expeditieschip Hondius zijn opnieuw meerdere passagiers ziek geworden door het gevaarlijke hantavirus. Drie opvarenden werden dinsdag geëvacueerd terwijl het schip voor de kust van Kaapverdië lag en onderweg was naar de Canarische Eilanden.

Het gaat om een Nederlander (41), een Brit (56) en een Duitse vrouw (65). Eén patiënt ligt in het Leids Universitair Medisch Centrum, een ander werd overgebracht naar een ziekenhuis in Düsseldorf. Wat er met de derde patiënt gebeurt, is nog onduidelijk.

En daar blijft het niet bij. In Zürich wordt ook een vierde patiënt behandeld nadat hij thuis ziek werd. Zijn vrouw zit uit voorzorg in isolatie. Een vijfde opvarende ligt op de intensive care in Zuid-Afrika.

Hoog sterftecijfer

Eerder overleden al drie passagiers van het schip, onder wie een Nederlands echtpaar. Bij één van hen werd het hantavirus vastgesteld. Bij de andere twee slachtoffers is de doodsoorzaak nog niet officieel vastgesteld.

Volgens viroloog Chantal Reusken gaat het om het zeldzame andesvirus, een variant die vooral voorkomt in Argentinië en andere delen van Zuid-Amerika. "Mensen kunnen hoge koorts en ademhalingsproblemen krijgen. Later kan dit leiden tot ernstige long- en hartproblemen", zegt zij tegen NOS. Het sterftecijfer ligt volgens experts tussen de 35 en 50 procent.

Hoe raak je besmet?

Het virus wordt verspreid via urine, speeksel en uitwerpselen van een rijstrat. Ook ingeademde stofdeeltjes kunnen besmetting veroorzaken. Vermoed wordt dat minstens één passagier het virus opliep tijdens een excursie in Argentinië.

Mens-op-mensbesmetting is mogelijk, maar volgens Reusken gaat dat niet makkelijk. "Het is niet zoals met de covidpandemie of met griep. Dit virus wordt doorgegeven via nauw contact. En zeker op zo'n schip, een beperkte ruimte, heb je eerder nauw contact met elkaar."

Moeten we ons zorgen maken?

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is daar geen reden voor. "Met de juiste maatregelen, zoals isolatie, kan verspreiding goed bestreden worden. Dat hebben we gezien bij een uitbraak met meer dan dertig besmettingen in Argentinië in 2018 en 2019. Door goede maatregelen is het toen snel ingedamd."