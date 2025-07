Porsche verkoopt minder auto's, vooral in China

STUTTGART (ANP/DPA) - Porsche heeft in de eerste helft van dit jaar minder auto's verkocht, mede door een lagere verkoop op de Chinese markt. In de Verenigde Staten groeide de verkoop juist.

Het in het Duitse Stuttgart gevestigde Porsche leverde in de eerste zes maanden wereldwijd 146.391 auto's aan klanten. Dat is 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In China kromp de verkoop met 28 procent tot 21.302 auto's. Het bedrijf wijst op de uitdagende marktomstandigheden, vooral in het luxere segment, en felle concurrentie.

In Noord-Amerika steeg de verkoop met 10 procent tot een halfjaarrecord van 43.577 auto's. Porsche stelt dat er meer beschikbaarheid was van auto's op de Noord-Amerikaanse markt en dat Amerikaanse klanten in de eerste jaarhelft prijsbescherming kregen. Zo hoefden klanten in de VS niet extra te betalen voor hun Porsche door de importheffingen van president Donald Trump. Dat stuwde de verkoop.