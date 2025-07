Waarnemer: vrachtschip op Rode Zee voortdurend aangevallen

LONDEN (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - Een beschadigd vrachtschip in de Rode Zee wordt nog voortdurend aangevallen en heeft alle voortstuwing verloren. Dat meldt het maritieme monitoringscentrum UKMTO, dat stelt dat het schip wordt omringd door kleine bootjes.

Het zou gaan om de Eternity. Dat schip vaart onder Liberiaanse vlag en heeft een overwegend Filipijnse bemanning. Het zou sinds maandag worden aangevallen en veel schade hebben opgelopen. De Houthi's in Jemen, die vaker schepen belagen, hebben de verantwoordelijkheid niet opgeëist.

Een woordvoerder van de Houthi's verklaarde deze week wel dat een aanval is uitgevoerd op een ander schip, de Magic Seas. Hij noemde als reden dat het schip eerder Israëlische havens zou hebben aangedaan.

De gewapende groep heeft een groot deel van Jemen in handen en heeft zich solidair verklaard met de Palestijnen in de Gazastrook. De VS hebben de Houthi's dit jaar gebombardeerd en ook Israël heeft aanvallen op Jemen uitgevoerd.