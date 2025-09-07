Porsche ziet ondanks importheffing niets in productie in VS

STUTTGART (ANP/DPA) - Porsche is vooralsnog niet van plan om auto's in de Verenigde Staten te produceren. Ondanks de hogere importheffingen voor buitenlandse auto's die de VS binnenkomen, is de Duitse fabrikant van luxeauto's tevreden met de huidige situatie. "Er zijn geen concrete plannen om over te stappen op lokale productie", zei Porsche-topman voor Noord-Amerika Timo Resch tegen zakenkrant Handelsblatt.

Duitse autofabrikanten als Mercedes en Audi hebben onlangs investeringen in Amerikaanse fabrieken aangekondigd of overwogen, waarmee ze importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump willen ontlopen. Maar Porsche, net als Audi een Volkswagen-dochter, maakt in totaal veel minder auto's. "Daarom heeft het vanuit kostenoogpunt op dit moment geen zin om lokaal te produceren", zegt Resch.