Japanse premier Ishiba kondigt aftreden aan

TOKIO (ANP/RTR/AFP) - De Japanse premier Shigeru Ishiba heeft zijn aftreden aangekondigd. Onder zijn leiderschap leed de regeringscoalitie zware nederlagen, waarna de kritiek op hem binnen zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP) steeds luider werd.

"Ik heb besloten om af te treden als voorzitter van de Liberaal-Democratische Partij", zei de politicus tijdens een persconferentie. Zijn aankondiging werd verwacht, omdat Japanse media al over zijn besluit hadden bericht.

Partijgenoten waren van plan maandag een vervroegde leiderschapsverkiezing af te dwingen, wat zou neerkomen op een oproep tot ontslag. De LDP moet die verkiezing nu houden door Ishiba's vertrek. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen.

Het is niet vanzelfsprekend dat de centrumrechtse LDP de volgende regeringsleider levert. De nieuwe premier moet namelijk worden goedgekeurd door het parlement, waar de regeringscoalitie geen meerderheid heeft. De LDP regeert sinds 1955 vrijwel onafgebroken.