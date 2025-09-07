ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Japanse premier Ishiba kondigt aftreden aan

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 11:48
anp070925051 1
TOKIO (ANP/RTR/AFP) - De Japanse premier Shigeru Ishiba heeft zijn aftreden aangekondigd. Onder zijn leiderschap leed de regeringscoalitie zware nederlagen, waarna de kritiek op hem binnen zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP) steeds luider werd.
"Ik heb besloten om af te treden als voorzitter van de Liberaal-Democratische Partij", zei de politicus tijdens een persconferentie. Zijn aankondiging werd verwacht, omdat Japanse media al over zijn besluit hadden bericht.
Partijgenoten waren van plan maandag een vervroegde leiderschapsverkiezing af te dwingen, wat zou neerkomen op een oproep tot ontslag. De LDP moet die verkiezing nu houden door Ishiba's vertrek. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen.
Het is niet vanzelfsprekend dat de centrumrechtse LDP de volgende regeringsleider levert. De nieuwe premier moet namelijk worden goedgekeurd door het parlement, waar de regeringscoalitie geen meerderheid heeft. De LDP regeert sinds 1955 vrijwel onafgebroken.
Vorig artikel

Paus verklaart Italiaanse tiener Carlo Acutis officieel heilig

Volgend artikel

Porsche ziet ondanks importheffing niets in productie in VS

POPULAIR NIEUWS

222603184_m

Dit type vetweefsel versnelt de veroudering van je hart (ook als je denkt dat je fit bent)

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

anp060925091 1

Geheimzinnige sociale mediabeweging wil Frankrijk blokkeren

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

anp060925099 1

VVD overweegt oppositierol als GroenLinks-PvdA in kabinet gaat

shutterstock_627309131

Katten kunnen ook dement worden: let op deze 8 signalen