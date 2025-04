PostNL-baas: Nederlanders vinden minder bezorgdagen post prima

DEN HAAG (ANP) - De postbezorging in Nederland zou moeten worden aangepast aan de wensen van nu, en dat betekent dat de postbezorger minder vaak langs hoeft te komen. Daarvoor pleit vertrekkend PostNL-topvrouw Herna Verhagen zondag in een interview met De Telegraaf.

"Nu zie je in onderzoeken dat 80 procent van de consumenten minder bezorgdagen prima vindt, straks drie dagen per week en in verdere toekomst twee", aldus Verhagen, die na de aandeelhoudersvergadering dinsdag haar taken overdraagt aan huidig financieel directeur Pim Berendsen. "Ik gun Nederlanders een goed functionerende postdienstverlening die aangepast wordt aan de wensen van nu."

PostNL heeft de overheid in februari om een financiële vergoeding van 68 miljoen euro gevraagd om de verlieslatende postbezorging voorlopig in stand te houden. Of het bedrijf dat geld krijgt is nog de vraag. Uiteindelijk wil PostNL dat de overheid de Postwet aanpast, zodat het bedrijf bijvoorbeeld langer kan doen over het bezorgen van de post.