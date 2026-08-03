PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral minder uit Azië

DEN HAAG (ANP) - PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Volgens de onderneming is dat mede het gevolg van zwakke consumentenbestedingen. Daarbij zakte het internationale volume, vooral van Aziatische webshops, met bijna 15 procent.

PostNL zegt de eerste effecten te zien van de invoering van nieuwe, strengere Europese regels voor e-commercezendingen van buiten de EU. Door de ontwikkelingen liep de omzet van de pakkettak van PostNL terug.

De totale opbrengsten bleven wel stabiel op zo'n 1,6 miljard euro. Dat was onder meer te danken aan een kleine plus voor de postdivisie. PostNL bezorgde veel verkiezingspost. Uitgezonderd die klus waren er zo'n 8 procent minder brieven te bezorgen. Daarmee werd de trend van een dalend postvolume volgens PostNL opnieuw bevestigd.

PostNL mocht onlangs overstappen naar standaard postbezorging binnen twee dagen. De onderneming waarschuwt echter dat verdere maatregelen nodig zijn om de postdienst op lange termijn houdbaar te houden.