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Grootste productiestijging Nederlandse industrie in jaren

Economie
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 7:31
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ZEIST (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie groeide in juli in het hoogste tempo sinds februari 2022. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). Verder bleven Nederlandse fabrikanten last houden van het conflict in het Midden-Oosten, dat de toeleveringsketens verstoorde en kosten verder onder druk zette.
De maandelijkse inkoopmanagersindex van Nevi, die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam vorige maand uit op 54,4. Dat is iets lager dan de 55,5 in juni, maar nog steeds het op twee na hoogste cijfer van de afgelopen vier jaar. Ieder cijfer boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp van de Nederlandse industrie.
Bij meer dan een kwart van de bedrijven steeg de productie in juli, gesteund door een aanhoudende stijging van het aantal nieuwe orders. Dat kwam volgens Nederlandse fabrikanten onder meer door de grotere vraag naar in Nederland geproduceerde producten. Ook namen het aantal aanvragen van klanten en het aantal nieuwe projecten toe.
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