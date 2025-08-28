PostNL hoort binnenkort of het voorschot op subsidie kan krijgen

DEN HAAG (ANP) - PostNL hoort volgende week of het bedrijf een voorschot van 15 miljoen euro kan krijgen op een aangevraagde subsidie voor zijn verlieslatende postdivisie. De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet 5 september uitspraak in een door de onderneming aangespannen rechtszaak, werd donderdag bekendgemaakt.

PostNL diende in februari officieel een aanvraag in voor een financiële bijdrage van de overheid. Voor dit jaar en volgend jaar vroeg het bedrijf in totaal 68 miljoen euro. PostNL betoogde dat het met de postbezorging een wettelijke taak uitvoert voor de overheid. Het kabinet legde het verzoek echter naast zich neer.

Het kan volgens PostNL niet zo zijn dat verlies wordt gemaakt op het uitvoeren van een wettelijke taak. Daarom besloot PostNL tot juridische stappen. Deze week was er al een zitting bij het CBb. Het gaat nu alleen om een voorschot. Er loopt volgens PostNL ook nog een andere procedure bij de overheid zelf.