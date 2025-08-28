A-dam Underwear uitgegleden over bananenschil: hip onderbroekenmerk failliet

Het Amsterdamse A-dam Underwear, bekend van kleurrijke onderbroeken met een duurzaam sausje, is failliet . Het merk groeide na de oprichting in 2015 naar eigen zeggen als kool en haalde vorig jaar nog bijna 850.000 euro op bij 342 investeerders. Dat geld zou worden gebruikt om onderbroeken te maken van bananenschillen. In plaats daarvan is de webshop inmiddels uit de lucht en staat de curator voor een lege boedel.

De onderbroekenmaker werd bedacht door vrienden Job Leusink, Steven Borghouts en Nick van Beijnen. Hun missie: de grauwe boxershortmarkt opschudden met funky prints, verantwoord katoen en slimme marketing. En het concept leek aan te slaan. Via crowdfunding werd in 2019 een kwart miljoen opgehaald, de omzet zou in zes jaar zijn vertwaalfvoudigd en de waarde van het bedrijf liep volgens de eigenaren op tot zo’n 10 miljoen euro.

Crowdfunding in rook op

Maar achter de schermen begon de glans te vervagen. Mede-oprichter Borghouts stapte vorig jaar op, en nog voor de investeringsronde van 2023 moesten de ambities worden bijgesteld: de geplande 1,5 miljoen euro werd uiteindelijk een miljoen, waarvan slechts 850.000 werd gehaald.

Nu is duidelijk geworden dat A-dam Underwear een gigantische achterwaartse salto heeft gemaakt na over een bananenschil uit te glijden. Curator Mayk Koria laat weten dat het faillissement gisteren is uitgesproken. "De oorzaken worden zeker onderzocht, maar er zijn nu eerst andere prioriteiten. We zitten in de inventarisatiefase; wat zit er in de boedel, wie heeft recht op wat en zijn er kansen voor een doorstart?"

Pijnlijk besluit

Oprichter Leusink geeft op LinkedIn aan dat hij zich al een jaar geleden terugtrok. "Door de ernstige ziekte van mijn partner heb ik mij ruim een jaar geleden terug moeten trekken uit de dagelijkse leiding. Dat was een enorm moeilijke keuze, maar noodzakelijk om er voor mijn gezin te zijn."

Hij schrijft dat hij trots is op zijn team: "Helaas hebben de omstandigheden, ondanks alle inspanningen en offers, tot dit pijnlijke besluit geleid."