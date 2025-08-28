ECONOMIE
EU ontbiedt Russische delegatie in Brussel om aanval op Kyiv

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 12:48
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de Russische delegatie in Brussel ontboden na een aanval op Kyiv waarbij ook een gebouw van de EU-missie is beschadigd. Dat meldt EU-buitenlandchef Kaja Kallas op X.
"Een diplomatieke missie mag nooit een doelwit zijn van een aanval", schrijft Kallas. Ze heeft medewerkers van de EU-missie gesproken, van wie niemand gewond is geraakt. Op foto's is te zien dat plafonds, ramen en muren beschadigd zijn door de aanval. Door de laatste luchtaanvallen zijn veertien doden en bijna veertig gewonden gevallen, meldde Oekraïne eerder.
De Russische ambassadeur werd in juni ook al ontboden door de Europese Unie vanwege een aanval op een Europese diplomaat in Moskou.
