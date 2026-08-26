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PostNL mag tarieven volgend jaar opnieuw stevig verhogen

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 12:29
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DEN HAAG (ANP) - Het versturen van post kan komend jaar weer flink duurder worden. PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2027 met bijna 13 procent opschroeven, maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend. Het gaat om de sterkste stijging in drie jaar.
De toezichthouder bepaalt elk jaar met hoeveel de tarieven voor de Universele Post Dienst (UPD) omhoog mogen. De hogere tariefruimte is deels te wijten aan het teruglopende aantal brieven dat verstuurd wordt. De ACM keek ook naar de kosten die PostNL moet maken voor de postbezorging. Verder is onder meer rekening gehouden met inflatie.
De postzegelprijs is niet gelijk aan de tariefruimte, maar maakt daar deel van uit. PostNL mag zelf de prijzen van individuele producten vaststellen. Volgens PostNL houdt het bedrijf de prijsstijging meestal beperkter dan wat maximaal is toegestaan, omdat anders de vraag naar de zegels nog sterker zou teruglopen. De laatste jaren zijn de postzegelprijzen wel flink gestegen.
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