PostNL profiteert van zakelijke post, positief resultaat posttak

DEN HAAG (ANP) - PostNL heeft flink geprofiteerd van de bezorging van zakelijke post in de laatste maand van het jaar. Dat zorgde voor een positief resultaat van de posttak aan het eind van 2025. Het postbedrijf gaat door met juridische procedures vanwege het besluit van het demissionaire kabinet om PostNL geen subsidie te geven.

"De uitzonderlijke volumegroei van zakelijke post in de laatste maand van het jaar was een van de belangrijkste verklarende factoren voor het resultaat van Mail in Nederland", stelt topman Pim Berendsen bij de jaarcijfers. "Door dit sterke resultaat in december kwam het jaarresultaat, dat na elf maanden nog diep negatief was, uit op 2 miljoen euro."

Het bedrijf concludeert wel dat de "marktdynamiek" bij de posttak in Nederland vorig jaar niet is veranderd. Zo wordt er structureel minder post bezorgd en kampt het bedrijf met hoge arbeidskosten. PostNL vindt de Nederlandse regels rondom postbezorging niet meer van deze tijd, omdat Nederlanders steeds minder post versturen.