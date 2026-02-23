ECONOMIE
Goud en zilver duurder door tariefonzekerheid VS, bitcoin daalt

Economie
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 8:02
bijgewerkt om maandag, 23 februari 2026 om 8:59
anp230226060 1
Goud en zilver stegen maandag in waarde door de toegenomen onzekerheid over de Amerikaanse importheffingen. Die onzekerheid werd aangewakkerd door de beslissing van het Amerikaanse hooggerechtshof om een groot deel van de door president Donald Trump ingestelde importheffingen te verwerpen. De bitcoin zakte daarentegen tot onder de 65.000 dollar, doordat beleggers minder risico's nemen in afwachting van de ontwikkelingen rond het handelsbeleid van Trump.
Ook de Amerikaanse dollar daalde in waarde. "De daling van de dollar weerspiegelt waarschijnlijk de nieuwe golf van beleidsonzekerheid", schreven valutastrategen van zakenbank Goldman Sachs.
De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) steeg in Singapore met bijna 2 procent tot ongeveer 5177 dollar. Het edelmetaal, dat in onzekere tijden als een veilige belegging wordt gezien, steeg tot het hoogste niveau in drie weken. Zilver werd bijna 3 procent duurder op 87 dollar, het hoogste niveau in meer dan twee weken.
