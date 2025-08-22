ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

PostNL staakt tijdelijk pakketverzending naar VS om nieuwe regels

Economie
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 19:26
anp220825190 1
DEN HAAG (ANP) - PostNL stopt vanaf zaterdag tijdelijk met het versturen van pakketten naar de Verenigde Staten in verband met nieuwe Amerikaanse regels. Dat bevestigt een woordvoerder van het postbedrijf na berichtgeving van BNR. Het blijft nog wel mogelijk om brieven te sturen naar het land.
"Op 29 augustus verandert de Amerikaanse wetgeving die betrekking heeft op het invoeren van zendingen in de Verenigde Staten", legt PostNL uit. "Deze wijzigingen komen voort uit het vervallen van de vrijstelling van invoerrechten voor zendingen met een waarde tot 800 dollar. De uitvoerbaarheid van deze wetswijziging blijft achter. Tot op heden geeft de Amerikaanse douane geen duidelijkheid over de manier waarop deze pakketten de Verenigde Staten wel in zouden mogen."
PostNL probeert samen met andere Europese postbedrijven en de United States Postal Service (USPS) duidelijkheid te krijgen over het proces en de vereisten die de Amerikaanse douane stelt.
Vorig artikel

Kamer wacht voor Gaza-debat op kabinet, uur later weer bijeen

Volgend artikel

Buitenlandminister Veldkamp stapt op om Israël-maatregelen

POPULAIR NIEUWS

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee