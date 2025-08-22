PostNL staakt tijdelijk pakketverzending naar VS om nieuwe regels

DEN HAAG (ANP) - PostNL stopt vanaf zaterdag tijdelijk met het versturen van pakketten naar de Verenigde Staten in verband met nieuwe Amerikaanse regels. Dat bevestigt een woordvoerder van het postbedrijf na berichtgeving van BNR. Het blijft nog wel mogelijk om brieven te sturen naar het land.

"Op 29 augustus verandert de Amerikaanse wetgeving die betrekking heeft op het invoeren van zendingen in de Verenigde Staten", legt PostNL uit. "Deze wijzigingen komen voort uit het vervallen van de vrijstelling van invoerrechten voor zendingen met een waarde tot 800 dollar. De uitvoerbaarheid van deze wetswijziging blijft achter. Tot op heden geeft de Amerikaanse douane geen duidelijkheid over de manier waarop deze pakketten de Verenigde Staten wel in zouden mogen."

PostNL probeert samen met andere Europese postbedrijven en de United States Postal Service (USPS) duidelijkheid te krijgen over het proces en de vereisten die de Amerikaanse douane stelt.