Kamer wacht voor Gaza-debat op kabinet, uur later weer bijeen

DEN HAAG (ANP) - Het debat in de Tweede Kamer over de humanitaire noodsituatie in Gaza stond om 19.00 uur op de agenda, maar het kabinet heeft nog geen overeenstemming bereikt over mogelijke stappen tegen Israël. Het kabinetsvak was dus leeg toen de Kamer vrijdagavond bijeenkwam voor het debat. De Kamer kijkt een uur later weer of een debat mogelijk is.

"Wij hebben contact met de ministerraad, maar er is geen enkel zicht op een moment dat er iets uitkomt", zei Kamervoorzitter Martin Bosma. Hij vroeg aan de Kamer wat ze met deze situatie wil doen. De meerderheid wil wachten op het kabinet, al stelde de SGP voor om het debat over het weekend heen te tillen.