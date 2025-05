PostNL verhoogt weer postzegelprijs: grootste stap sinds 2014

DEN HAAG (ANP) - PostNL verhoogt de prijs van een postzegel vanaf 1 juli met 10 cent tot 1,31 euro. Dat is de sterkste prijsstijging sinds 2014. Volgens het bedrijf kost postbezorging inmiddels meer dan het oplevert. Ook andere prijzen gaan omhoog: het versturen van post naar het buitenland wordt duurder, evenals het versturen van aangetekende brieven en pakketten.

Postzegels kosten tot juli nog 1,21 euro. Het afgelopen jaar verhoogde PostNL de prijzen ook al: zo kostte een zegel in 2023 nog 1,01 euro. "We snappen dat niemand graag meer betaalt, maar de nieuwe tarieven zijn onvermijdelijk", zegt directeur Maurice Unck van de postdivisie van PostNL. "Gemiddeld verstuurt een Nederlands huishouden zes brieven per jaar, dit betekent dus op jaarbasis 60 cent extra. Daarmee is dit een van de noodzakelijke stappen om post ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betrouwbaar te houden."

PostNL heeft al langer last van het feit dat Nederlanders minder brieven versturen. Het bedrijf riep de politiek in februari nog op tot steun om de verlieslatende postbezorging voorlopig in stand te houden. "Alle aanpassingen aan het netwerk die wij binnen de huidige regels kunnen doen hebben we reeds in gang gezet. Deze zijn onvoldoende om de kostenstijgingen op te vangen", stelt Unck.

Postwet

Ook het versturen van andere post wordt duurder. Zo gaat de prijs van een postzegel voor brieven naar het buitenland met ingang van juli van 1,90 naar 2 euro. Het versturen van aangetekende brieven kost dan 50 cent meer, namelijk 10,80 euro. Daarnaast wordt de prijs voor het versturen van een aangetekend pakket ook verhoogd met 50 cent, tot 10,85 euro.

Het bedrijf is met het kabinet in gesprek over de aanpassing van de Postwet. Door die wet moet PostNL nu nog binnen een dag bezorgen. In andere landen in Europa geldt een norm van twee of meer dagen. "Toch zie je vijf dagen per week in elke straat in Nederland een postbezorger. Dat zijn we wettelijk verplicht, maar het is arbeidsintensief en kostbaar", zegt Unck. "Bovendien sluit het niet meer aan op de veranderde klantbehoeften, van zowel consumenten als verzendende zakelijke gebruikers."