Powell verdedigt in brief Witte Huis renovatie hoofdkantoor Fed

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Federal Reserve gaat "zorgvuldig met publieke middelen om" als het gaat om de renovatie van het hoofdkantoor van de Amerikaanse centrale bank. Dat heeft Fed-voorzitter Jerome Powell geschreven in een brief aan een hoge functionaris van het Witte Huis, Russ Vought. Die had eerder kritiek op het renovatieproject ter waarde van 2,5 miljard dollar dat hij een "pronkerige opknapbeurt" noemde.

"We nemen onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met publieke middelen om te gaan zeer serieus, terwijl we de taken vervullen die het Congres ons namens het Amerikaanse volk heeft opgedragen", schrijft Powell.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump had eerder kritiek geuit op de renovatie. Eerder deze week suggereerde Trump, die de kosten "behoorlijk schandelijk" noemde, dat het plan reden zou kunnen zijn om Powell te ontslaan. Later weersprak de president dat eventuele voornemen. Hij sloot niets uit, maar ontslag vond Trump "zeer onwaarschijnlijk".