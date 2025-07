Bitcoin boven de 120.000 dollar na goedkeuring stablecoin-wet

De koers van de bitcoin is in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw tot meer dan 120.000 dollar gestegen na een belangrijke stap voor de cryptosector in Washington. Het Amerikaanse Congres heeft de eerste federale wetgeving goedgekeurd die zogenoemde stablecoins, oftewel digitale munten die zijn gekoppeld aan een vaste waarde, reguleert. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een breder gebruik van cryptotechnologie in de dagelijkse financiële wereld.

De bitcoin steeg dit jaar al flink in waarde, mede aangejaagd door het cryptovriendelijke beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook de grote vraag van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen speelt een rol. Eerder deze week ging de bitcoin voor het eerst voorbij de 120.000 dollar. Later zakte de koers weer wat terug, mogelijk mede door de aanhoudende handelsspanningen.