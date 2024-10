Google-moederbedrijf Alphabet stijgt op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Alphabet behoorde woensdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het moederbedrijf van Google boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Het techconcern deed onder meer goede zaken met zijn cloudactiviteiten en advertentieverkopen op videodienst YouTube. Het aandeel werd 7 procent hoger gezet, wat neerkomt op een stijging van de beurswaarde met 150 miljard dollar.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na een stroom van gemengde bedrijfsresultaten. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt nagenoeg vlak op 42.249 punten, de brede S&P 500-index daalde 0,1 procent op 5827 punten. De Nasdaq liet weinig beweging zien op 18.713 punten. De techgraadmeter sloot een dag eerder op een nieuw recordniveau.