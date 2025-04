Premier Japan: niet snel grote concessies in handelsgesprekken VS

TOKIO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Japan is niet van plan om snel grote concessies te doen in de handelsgesprekken met de Verenigde Staten over de importheffingen van president Donald Trump. Dat heeft de Japanse premier Shigeru Ishiba maandag gezegd in het parlement. Naar verwachting gaat de Japanse toponderhandelaar Ryosei Akazawa deze week naar Washington om te praten met de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent over de heffingen.

Volgens Ishiba zou het niet verstandig zijn om snel concessies te doen, puur om een handelsdeal te bereiken. Hij stelde ook dat Japan niet meteen met tegenheffingen op Amerikaanse goederen komt. Volgens Ishiba moeten eerst de argumenten en emoties van Trump achter diens handelsbeleid worden begrepen.