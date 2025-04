Oppositie kraakt mediaplannen Bruins: 'hervorming zonder keuzes'

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen kraken de mediaplannen van onderwijsminister Eppo Bruins. De NSC-minister wil de publieke omroep hervormen door vier of vijf omroephuizen in te stellen die de huidige omroepen vervangen. Hoe die omroephuizen eruit gaan zien, is nog niet bekend. Taakomroep NTR verdwijnt in Bruins' plannen.

"Hervormen zonder te kiezen is geen hervormen," zei CDA-Kamerlid Harmen Krul maandag in een debat over de plannen. Ook D66 ziet in de voorstellen geen rode draad: "Was will das Eppo?", vroeg Jan Paternotte zich hardop af. "Ik heb nog nooit zoveel spagaten in een Kamerbrief gezien." GroenLinks-PvdA ziet "veel open eindjes".

Het plan om de NTR af te schaffen stuitte direct op kritiek. VVD en GL-PvdA hebben al een voorstel ingediend om de omroep te behouden. Oppositiepartij SP meldde in het debat dat voorstel te ondersteunen.

Het nieuwe omroepstelsel moet in 2029 ingaan. Daarnaast heeft de minister de taak om 107 miljoen euro per jaar te bezuinigen op de publieke omroep.