Premier Jetten: Europese Unie moet zelf een techreus worden

EINDHOVEN (ANP) - De Europese Unie moet zelf een techreus worden, stelt premier Rob Jetten. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte Jetten tijdens een bezoek aan Eindhoven het belang van strategische autonomie voor het continent "in tijden van verschuivende machtsverhoudingen".

Frankrijk en Nederland willen samen met andere Europese landen de krachten bundelen. "Zodat we onze grote Europese techbedrijven nog sterker kunnen maken. Dat betekent bedrijven, onderzoek, talent en industrie beter met elkaar verbinden", zei Jetten.

Dat is volgens hem niet alleen belangrijk voor de Europese welvaart, maar ook voor de veiligheid. "Want technologisch leiderschap betekent ook een sterkere concurrentiepositie, meer politieke invloed en sterkere militaire capaciteiten van Europa."

Volgens zowel Jetten als Macron is het belang daarvan opnieuw aangetoond door het incident met drones met explosieven op en rond het vliegveld van Leipzig. Duitsland houdt Rusland hier verantwoordelijk voor.