Premier Starmer komt met wet om British Steel te nationaliseren

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Keir Starmer wil met een nieuwe wet staalbedrijf British Steel nationaliseren. Het lukt niet om tot een akkoord te komen met de Chinese eigenaar Jingye, die vorig jaar de laatste twee hoogovens van het bedrijf wilde sluiten. Daarop hield de regering met een nieuwe noodwet de fabrieken toch open, maar nu is een permanente oplossing nodig.

"De regering denkt dat nieuwe wetgeving de juiste vervolgstap is op weg naar nationalisering", staat in een verklaring. Het voorstel wordt later deze week gepresenteerd. Het plan was maandag onderdeel van een speech van Starmer, waarin hij beterschap beloofde na de verkiezingsnederlaag van zijn partij. De speech werd gezien als een poging om zijn premierschap te redden.

Het is de Britse regering er veel aan gelegen om de hoogovens in het Noord-Engelse Scunthorpe open te houden uit vrees voor de toekomst van de Britse staalindustrie. British Steel was in 1988 voor het laatst in overheidshanden.