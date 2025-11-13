Klimaatdenktank ziet vooruitzichten al vier jaar niet verbeteren

BELÉM (ANP) - Bijgestelde klimaatplannen die landen hebben ingediend bij de VN gaan volgens een analyse van Climate Action Tracker (CAT) niet het gehoopte verschil maken. De wetenschappelijke monitor ziet al vier jaar op rij stagnatie. "De tijd raakt op om een gevaarlijke overschrijding van 1,5 graden opwarming te vermijden", zegt topman Bill Hare van Climate Analytics, een van de onderzoeksinstituten achter de monitor.

Hare wijst erop dat het klimaatsysteem volgens recent onderzoek "weleens gevoeliger kan zijn dan eerder werd gedacht". Om onder de 1,5 graden te blijven, zou de uitstoot in 2030 al meer dan gehalveerd moeten zijn. De wereld koerst volgens de laatste cijfers echter af op een reductie van slechts 12 procent in 2035. VN-milieuorganisatie UNEP gelooft niet meer dat het realistisch is om onder de 1,5 graad te blijven.

Als grote boosdoener wijst CAT naar de fossiele industrie, die olie en gas blijft winnen en zelfs de productie nog uitbreidt. Daarbij dreigt het vertrek van de Verenigde Staten uit het Klimaatakkoord van Parijs vooruitgang elders op de wereld teniet te doen. Dat is ook in de scenario's van CAT terug te zien.

Als landen hun officiële ambities en beloftes waarmaken, inclusief netto nul uitstoot in 2050 of later, komt de opwarming van de aarde deze eeuw volgens de onderzoekers uit op 2,2 graden. Die verwachting is door het Amerikaanse vertrek iets negatiever dan vorig jaar: toen kwam CAT uit op 2,1 graden. Het is wel een fractie optimistischer dan UNEP, dat onlangs in een uitgebreid rapport uitkwam op 2,3 tot 2,5 graden.

Met huidig beleid komt de opwarming eind deze eeuw op 2,6 graden uit volgens CAT. Dat is 0,1 graad minder dan in het rapport van vorig jaar, maar dat komt doordat de methode iets preciezer is geworden. In 2015, toen het Klimaatakkoord van Parijs werd getekend, kwamen de CAT-onderzoekers nog uit op 3,6 graden opwarming in 2100.

Hoogleraar Niklas Höhne, een van de oprichters van het NewClimate Institute en ook verbonden aan de universiteit van Wageningen, concludeert dat het Parijsakkoord werkt. "Alleen niet op het tempo dat nodig is."