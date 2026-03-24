President van de Filipijnen roept 'nationale energiecrisis' uit

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 15:08
MANILA (ANP/AFP) - De Filipijnse president Ferdinand Marcos heeft dinsdag de noodtoestand uitgeroepen vanwege een "nationale energiecrisis". Door de oorlog in het Midden-Oosten is de toevoer van olie en gas ontregeld. De Filipijnen zijn sterk afhankelijk van de import van brandstof uit die regio.
Volgens de Filipijnse regering vormt de oorlog rond de Perzische Golf "een onmiddellijk gevaar voor de beschikbaarheid en stabiliteit van de energievoorziening van het land". Het besluit om een noodtoestand uit te roepen stelt het ministerie van Energie in staat om vooruitbetalingen van 15 procent te doen om brandstofcontracten veilig te stellen. Ook kan het direct optreden tegen hamsteren of woekerwinsten.
Eerder kondigde de energieminister aan dat de Filipijnen van plan zijn om de productie van kolengestookte energiecentrales te verhogen. Dat zou de elektriciteitskosten in het land binnen de perken houden. De Filipijnen hebben een van de hoogste energiekosten in Zuidoost-Azië.
