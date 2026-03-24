Shiffrin na 110e wereldbekeroverwinning dicht bij eindzege

HAFJELL (ANP/RTR/BELGA) - Skiester Mikaela Shiffrin heeft in Hafjell in Noorwegen haar 110e wereldbekeroverwinning behaald. De 31-jarige Amerikaanse was de beste op de slalom en zette daarmee een grote stap op weg naar haar zesde eindzege in de algemene wereldbeker.

De Zwitserse Wendy Holdener eindigde als tweede, voor de Duitse Emma Aicher.

Shiffrin won dit seizoen op de slalom tot dusver negen van de tien wereldbekerwedstrijden. Bij de Spelen van Milaan won ze vorige maand op dat onderdeel, na 2018, voor de tweede keer olympisch goud.

Reuzenslalom

Woensdag is in Hafjell een reuzenslalom en kan Shiffrin de eindzege veiligstellen. Ze begint met een ruime voorsprong van 85 punten op Aicher. Een zege levert 100 punten op.

Met een zesde grote kristallen bol zou Shiffrin naast recordhoudster Annemarie Moser-Pröll uit Oostenrijk komen. Zij domineerde het veld in de jaren zeventig met eindzeges in 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 en 1979. Shiffrin won de trofee in 2017, 2018, 2019, 2022 en 2023.