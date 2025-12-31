President Xi: China haalt groeidoelstelling van 5 procent

BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Chinese economie haalt in 2025 de groeidoelstelling van 5 procent van de regering. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping gezegd op een bijeenkomst van de Communistische Partij, aldus staatsmedia.

"De economie van China gaat verder ondanks druk, richting innovatie en kwaliteit, met een sterke weerbaarheid en vitaliteit", aldus Xi op de bijeenkomst. "De groei zal naar verwachting ongeveer 5 procent bedragen, waarmee we hoog blijven staan onder de grootste economieën van de wereld."

Volgens Xi heeft de Chinese economie dit jaar een omvang bereikt van 140 biljoen yuan, omgerekend 17 biljoen euro. Hij zei ook dat China andere doelstellingen voor ontwikkeling had bereikt, zonder nader in te gaan op welke dit precies zijn.