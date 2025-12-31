ECONOMIE
Iets meer supermarkten open op nieuwjaarsdag

Economie
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 7:40
anp311225064 1
DEN HAAG (ANP) - Supermarkten zijn steeds vaker open op nieuwjaarsdag. Tien jaar geleden was slechts een op de tien supermarkten open op 1 januari. Nu is dat 45 procent, iets meer dan vorig jaar toen het nog 43 procent was. Dat blijkt uit gegevens die het ANP van Openingstijden.nl ontving. Die site verzamelde gegevens van bijna 3700 supermarktvestigingen.
In driekwart van de gemeenten is minstens één supermarkt open. Van de tien grootste gemeenten zijn in Amsterdam, Utrecht en Almere relatief de meeste supermarkten open. In Nijmegen, de tiende gemeente van Nederland, kun je maar bij twee supermarkten boodschappen doen, waaronder een to go-vestiging op het station.
In 88 gemeenten zijn alle supermarkten dicht. Het gaat vooral om gemeenten in het oosten van het land. In Overijssel en Gelderland is in meer dan de helft van de gemeenten geen enkele supermarkt open.
