Tangodansen of knutselen is niet alleen leuk. Het houdt je ook jong.Nieuw onderzoek doet een opvallende ontdekking: creatieve activiteiten – van schilderen tot tangodansen – kunnen je hersenen tot wel zeven jaar jonger maken. Creativiteit blijkt niet alleen goed voor de ziel, maar ook voor de hersencellen.

Wie tango danst, schildert, muziek maakt of strategische spelletjes speelt, heeft letterlijk jongere hersenen. Dat blijkt uit een grootschalige studie onder bijna 1.400 mensen, gepubliceerd in Nature

Mensen die regelmatig aan creatieve bezigheden doen, bleken hersenen te hebben die vier tot zeven jaar jonger leken dan hun niet-creatieve leeftijdsgenoten. Met name tangodansers scoorden opvallend goed: hun hersenen zagen er gemiddeld zeven jaar jonger uit.

Volgens professor Agustin Ibanez, een van de auteurs, is creativiteit net zo belangrijk voor de hersengezondheid als beweging of voeding. “Onze resultaten openen nieuwe wegen voor creatieve interventies om de hersenen te beschermen tegen veroudering en ziekte,” zegt hij.

Ook kortdurende trainingen helpen. In één experiment bleek dat slechts 30 uur oefenen met het strategische videospel StarCraft II voldoende was om de "hersenleeftijd" met 2 à 3 jaar te verlagen. “Je hoeft geen expert te zijn,” aldus neurowetenschapper Carlos Coronel. “Zelfs beginners profiteren van creatieve oefening.”

Hoe werkt het?

Langdurig creatieve mensen vertonen bovendien meer globale koppeling: hun hersengebieden communiceren beter met elkaar, wat de verwerkingssnelheid verhoogt. Kortom, creativiteit traint de hersenen net zo effectief als sport het lichaam.

Professor Ibanez concludeert: “Onze samenlevingen moeten gezond ouder worden opnieuw vormgeven – niet alleen door medische, maar ook door culturele middelen zoals kunst, dans en spel.”