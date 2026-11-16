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Prijs plantaardige producten gestegen, dieren leveren minder op

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De prijzen van plantaardige producten zijn in het derde kwartaal van dit jaar gestegen. Vergeleken met dezelfde periode in 2025 ontvingen akkerbouwers en tuinders 11 procent meer voor hun producten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.
Dieren en dierlijke producten leverden het afgelopen kwartaal juist minder op. Gemiddeld genomen zijn de prijzen voor alle landbouwproducten ongeveer 6 procent lager dan een jaar eerder.
Vooral aardappelen leverden meer op. Na twee kwartalen waarin de prijs zakte, kregen boeren in het derde kwartaal bijna de helft meer voor hun aardappelen. In de eerste drie maanden van dit jaar daalde de aardappelprijs nog met ruim 60 procent. Van alle plantaardige producten leverde alleen fruit minder op in het afgelopen kwartaal. Volgens het CBS komt dat vooral doordat appels goedkoper waren.
De goederen en diensten die landbouwers nodig hebben, zoals brandstof en veevoer, waren duurder dan een jaar eerder. Gemiddeld moest hier bijna 9 procent meer voor betaald worden. Vooral voor energie en brandstof betaalden boeren meer dan een jaar eerder, bijna 40 procent meer. De vergelijkingsperiode, het derde kwartaal van 2025, was nog voor de Iranoorlog.
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