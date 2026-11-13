Je opent een kastdeurtje en je kat begint te trappelen van ongeduld en opwinding. Trek je ook echt een etensblikje open, dan wordt hij helemaal aanhankelijk, blij en miauwt dat het een lieve lust is. Doet hij dat voor jou, of zou hij ook miauwen als je er niet was? Braziliaanse onderzoekers zochten het uit met een dichte doos vol lekkers.

Zonder publiek wordt het stil

Het antwoord: katten miauwen vooral als er iemand is om naar te luisteren. De kans dat een kat miauwde was ongeveer 16 keer zo groot als het baasje in de kamer zat, schrijft het team van Naila Fukimoto van de Universiteit van São Paulo in het vakblad Animal Behaviour

Met het baasje erbij telden de onderzoekers 86 miauwen, zonder baasje 20, meldt ScienceAlert.

Katten miauwden duidelijk vaker als er een mens bij was. Miauwen lijkt dus meer te zijn dan een uiting van trek. - Onderzoekers Universiteit van São Paulo, Animal Behaviour

Zo ging de proef

Aan het onderzoek deden 38 katten mee, thuis bij hun eigenaar. Die stopte het favoriete voer van de kat in een plastic doos, liet het zien en deed het deksel dicht. De kat kon het ruiken, maar er niet bij.

Elke kat kreeg twee keer een minuut:

het baasje bleef in de kamer, zei niets maar keek naar de kat;

het baasje ging de kamer uit en de kat bleef alleen met de doos.

De onderzoekers keken via een videogesprek mee en namen alles op.

Kijken, miauwen, naar de doos kijken

Het ging niet alleen om het geluid. Ongeveer 56 procent van de miauwen met het baasje erbij kwam terwijl de kat zijn eigenaar aankeek. De katten keken ook heen en weer tussen het baasje en de doos, alsof ze wilden wijzen.

Alleen gelaten deden ze iets anders. Ze stonden vaker stil en keken naar de deur waar hun eigenaar door verdwenen was.

Wat de proef niet bewijst

Of je kat je bewust iets wil vertellen, laat het onderzoek niet zien. Wat hij precies bedoelt al helemaal niet.

De groep was ook klein, en het ging om katten waarvan de eigenaar wist dat ze rond etenstijd veel miauwen. Een stille kat zou zich anders kunnen gedragen.

Of dit patroon ook geldt voor minder spraakzame katten of in andere situaties, is een open vraag voor vervolgonderzoek. - Onderzoekers Universiteit van São Paulo, Animal Behaviour

De zeurende kat bij het blikje heeft in elk geval een publiek nodig. Loop je de keuken uit, dan is de kans groot dat hij stilvalt en naar de deur gaat staren.

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