Prijstoename Chinese industrie zwakt voor het eerst in maanden af

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iranoorlog minder hard gestegen. Volgens kenners is dit een teken dat de kostenstijgingen als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz beginnen af te nemen.

De producentenprijzen lagen in juli 3,5 procent hoger dan een jaar terug, kwam zondag naar voren uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en beduidend minder dan de toename van 4,1 procent in de voorgaande maand.

De consumenteninflatie zwakte daarnaast af tot 0,5 procent, van 1 procent in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie. Daardoor kunnen veel fabrieken stijgende productiekosten, veroorzaakt door duurdere olie, chips en metalen op de wereldmarkt, slechts beperkt doorberekenen.

Hierdoor is ook een kloof ontstaan in de winstgevendheid tussen toeleveranciers en eindproducenten. Zo hebben kledingfabrieken winsten zien kelderen, terwijl energiebedrijven juist forse winsten boeken.