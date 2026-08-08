Je persoonlijkheid bepaalt of je van alcohol houdt of niet: deze types grijpen vaker naar de fles

Waarom drinkt de één bijna dagelijks een glas wijn of bier, terwijl de ander alcohol nauwelijks aanraakt? Volgens een groot Japans onderzoek speelt je persoonlijkheid daarin een veel grotere rol dan gedacht.

Wetenschappers van de Waseda University volgden ruim 14.000 volwassenen gedurende vijf jaar en ontdekten dat drinkgewoonten opvallend stabiel blijven. Bovendien blijken bepaalde karaktereigenschappen sterk samen te hangen met hoe vaak iemand alcohol drinkt.

Mensen die hoog scoren op extraversie – oftewel sociaal, energiek en graag onder de mensen – drinken gemiddeld vaker. Dat is volgens de onderzoekers niet verrassend: veel sociale activiteiten gaan nu eenmaal gepaard met alcohol.

Aan de andere kant blijken mensen die consciëntieus zijn, oftewel georganiseerd, gedisciplineerd en verantwoordelijk, juist minder vaak te drinken. Zij lijken minder gevoelig voor een gewoonte om regelmatig alcohol te gebruiken.

Vier duidelijke groepen

De onderzoekers verdeelden de deelnemers op basis van hun drinkgedrag in vier groepen. Zo'n 27 procent dronk vrijwel nooit, 24 procent ongeveer één keer per maand, 26 procent wekelijks en 23 procent bijna dagelijks.

Opvallend genoeg veranderde dat patroon in de vijf jaar nauwelijks. Alleen tijdens de coronapandemie nam de frequentie iets af, waarschijnlijk doordat cafés en restaurants gesloten waren en sociale contacten beperkter werden.

Ook inkomen en geslacht tellen mee

Niet alleen persoonlijkheid speelde een rol. Mannen en mensen met een hoger inkomen bleken eveneens vaker in de groep te zitten die regelmatig alcohol drinkt.

De onderzoekers benadrukken dat het onderzoek geen oorzakelijk verband aantoont. Dat iemand extravert is, betekent dus niet automatisch dat hij of zij vaker gaat drinken. Bovendien werd alleen gekeken naar de frequentie van alcoholgebruik, niet naar de hoeveelheid. Iemand die dagelijks één glas drinkt, viel daardoor in dezelfde categorie als iemand die elke dag veel alcohol consumeert.

Toch denken de onderzoekers dat persoonlijkheid in de toekomst kan helpen om beter te voorspellen welke mensen een verhoogd risico hebben op langdurig frequent alcoholgebruik. Dat zou gezondheidsinstanties kunnen helpen om preventie en voorlichting gerichter in te zetten.