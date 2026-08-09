7 slimme manieren om 1000 euro te sparen (en welke echt werkt)

Duizend euro opzijleggen klinkt als een project van jaren. Dat hoeft het niet te zijn — maar dan moet je wel de trucs kiezen die daadwerkelijk geld opleveren, en niet die met de leukste spaarpot. Zeven populaire methodes, doorgerekend voor een Nederlands huishouden.

1. Elke dag een euro in de pot

De klassieker uit elk bespaarlijstje: gooi dagelijks één euro in een pot op het aanrecht. Rekenkundig klopt het, maar het duurt: duizend euro betekent duizend dagen, oftewel bijna twee jaar en negen maanden. Wie het volhoudt bouwt een gewoonte op, wie het vergeet heeft na een half jaar een pot met stof.

2. De 52-wekenchallenge

Dezelfde gedachte, maar dan met een oplopend bedrag: week één een euro, week twee twee euro, tot 52 euro in de laatste week. Aan het eind staat er 1.378 euro. Gemiddeld is dat zo'n 115 euro per maand — en de zwaarste weken vallen in december. Draai het schema om en begin met 52 euro; dan liggen de pittige weken in januari, als de feestdagen achter de rug zijn.

Duizend euro sparen lukt zelden met één truc. Het lukt met vijf saaie beslissingen op één zondagmiddag.

3. Verhuis je spaargeld

Hier ligt het grootste, makkelijkste geld. ABN AMRO en ING vergoeden 1,25 procent, Rabobank sinds 5 augustus 1,50 procent over de eerste tienduizend euro. Bij kleinere Europese banken loopt de rente op tot rond de 3 procent. Op 10.000 euro spaargeld scheelt dat ruwweg 175 euro per jaar, voor twintig minuten werk. Tot een ton per bank geldt de depositogarantie.

4. Ruim je abonnementen op

Nederlandse huishoudens hadden in 2021 gemiddeld veertien abonnementen, en de helft wist niet wat daar maandelijks voor werd afgeschreven. Zet je bankafschrift van de afgelopen drie maanden op een rij en streep alles weg wat je niet kunt uitleggen. Twee vergeten streamingdiensten en een sportschool die je niet bezoekt zijn samen al gauw vijfhonderd euro per jaar.

5. Stap over van zorgverzekeraar

Voor exact dezelfde basisdekking zit er in 2026 een gat van 511 euro per jaar tussen de goedkoopste en de duurste polis. De goedkoopste basisverzekering kost 142,40 euro per maand, de duurste 185 euro. Overstappen kan tot 1 januari, na het opzeggen voor 31 december.

Voor precies dezelfde basiszorg betaalt de een 511 euro per jaar meer dan de ander. Dat is geen premie, dat is een boete op luiheid.

6. Vergelijk je energiecontract

Wie zijn contract stilzwijgend laat verlengen, betaalt vrijwel altijd te veel. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste aanbieder loopt voor een gemiddeld huishouden op tot enkele honderden euro's per jaar. Houd je jaarafrekening bij de hand: zonder je werkelijke verbruik in kWh en kubieke meters is elke vergelijking een gok.

7. Dicht de kleine lekken

Korter douchen — van de gemiddelde 7,4 naar 5 minuten — scheelt ongeveer 36 euro per persoon per jaar, een waterbesparende douchekop nog eens 25 euro. En de gemiddelde Nederlander gooide in 2025 gemiddeld 25,5 kilo eetbaar voedsel weg, goed voor zo'n 100 euro. Alleen deze drie ingrepen leveren een tweepersoonshuishouden al ruim driehonderd euro op.

Hoe je het doet Tel de rentewinst, een geschrapt abonnement, een goedkopere zorgpolis en minder verspilling bij elkaar op en je zit ruim boven de duizend euro — zonder ook maar één keer een spaarpot te vullen. De euro-per-dag-methode is vooral een gewoonte-oefening; het echte geld zit in contracten die je jarenlang niet hebt aangeraakt.

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