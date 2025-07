Prijsverhogingen houden omzet Coca-Cola op peil

ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - Consumenten zijn nog steeds bereid om hogere prijzen te betalen voor de frisdranken van Coca-Cola. Het Amerikaanse concern, dat ook merken als Sprite en Fanta voert, verhoogde de omzet in het tweede kwartaal met ruim 1 procent tot 12,5 miljard dollar, omgerekend 10,8 miljard euro. De prijzen van de frisdranken stegen afgelopen kwartaal met 6 procent.

De nettowinst groeide van 2,4 miljard dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar naar 3,8 miljard dollar. Dat is boven de verwachtingen van marktkenners. Het concern gaf eerder aan dat economische onzekerheid en geopolitieke spanningen het consumentenvertrouwen onder druk zetten, wat de verkoop in sommige markten schaadt.

Coca-Cola geeft ook gehoor aan een verzoek van president Donald Trump om rietsuiker in zijn frisdranken te gaan gebruiken in de VS. In veel andere landen gebeurt dit al, maar in de VS wordt de frisdrank sinds de jaren tachtig gezoet met maïssiroop, met een hoog fructosegehalte.