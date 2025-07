Van de Zandschulp via Jarry naar tweede ronde Kitzbühel

KITZBÜHEL (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp staat in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Kitzbühel. De 29-jarige Nederlander won op het Oostenrijkse gravel in drie sets van de Chileen Nicolás Jarry (29): 6-4 4-6 6-3. Hij speelt nu tegen de winnaar van de partij tussen de Argentijn Tomas Etcheverry en de Oostenrijker Filip Misolic.

Van de Zandschulp is al maanden tevergeefs op zoek naar de juiste vorm. Nadat hij vorige week na een wisselvallig optreden in het Zweedse Bastad had verloren van de Argentijn Camilo Ugo Carabelli, won de nummer 3 van Nederland nu wel in een spannende driesetter van de nummer 98 van de wereld.

Van de Zandschulp is door zijn matige prestaties van de laatste maanden buiten de top-100 gevallen. Hij is de huidige nummer 103 van de wereldranglijst. Drie jaar geleden stond de Veenendaler nog op de 22e plaats.