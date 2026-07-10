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Prijzen aan de pomp lopen verder op door spanningen VS en Iran

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 9:54
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EINDHOVEN (ANP) - De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder opgelopen, nadat de adviesprijzen een dag eerder al met meerdere centen waren gestegen. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is weer opgelaaid, waardoor de olieprijzen eerder omhooggingen.
Voor een liter Euro95 is de gemiddelde adviesprijs 2,541 euro, dat is bijna een cent meer dan donderdag. De prijs van een liter diesel ging met 2,5 cent omhoog tot 2,359 euro per liter, blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Donderdag steeg zowel de benzine- als dieselprijs met bijna 3 cent. Het gaat om adviesprijzen en die worden vaak alleen bij duurdere tankstations gerekend.
De prijzen aan de pomp gingen de afgelopen weken juist naar beneden. In april en mei bereikten de literprijs van diesel en benzine recordhoogtes als gevolg van stijgende olieprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten en de sluiting van de Straat van Hormuz hebben de brandstofmarkt flink verstoord.
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