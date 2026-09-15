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Prijzen aan Nederlandse pomp stijgen door duurdere olie

Economie
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 7:40
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EINDHOVEN (ANP) - De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn dinsdagochtend met meer dan 3 cent gestegen door de verder oplopende olieprijzen. De adviesprijs voor Euro95 is volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers nu 2,716 euro per liter. Dat was 2,682 euro op maandag. Daarmee staat benzine weer bijna op het record van 2,724 euro van begin vorige week.
De adviesprijs voor diesel is 2,755 euro, tegen 2,721 euro een dag eerder. Ook diesel heeft het oude record van 2,819 euro uit april in het vizier. UnitedConsumers volgt de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen in Nederland. De adviesprijzen worden doorgaans alleen langs snelwegen gevraagd. Op andere pompstations is brandstof vaak goedkoper.
De olieprijzen gingen dinsdagochtend verder omhoog, mede door de sluiting van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saudi-Arabië na een droneaanval. De prijs van een vat Brentolie is ruim 107 dollar en Amerikaanse olie kost meer dan 103 dollar per vat. Dat zijn de hoogste niveaus sinds mei.
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