Prijzen goud en zilver verder omlaag na sterke daling vrijdag

- De prijzen van goud en zilver gingen maandag verder omlaag, na de scherpe prijsdalingen op vrijdag. De prijzen van die edelmetalen kwamen onder grote druk te staan nadat de Amerikaanse president Donald Trump Kevin Warsh had voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Sinds begin vorig jaar hebben de prijzen van goud en zilver een enorme opmars gemaakt.

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) daalde maandagochtend met ongeveer 4 procent tot 4686 dollar. Op vrijdag ging de prijs ruim 9 procent omlaag, de grootste daling op een dag in meer dan tien jaar. Zilver werd maandag ruim 6 procent goedkoper op 79 dollar per troy ounce. Vrijdag kelderde de zilverprijs 27 procent, de grootste daling ooit.

Warsh wordt op de financiële markten gezien als een meer onafhankelijke Fed-voorzitter die de rente minder sterk zou willen verlagen dan de andere kandidaten van Trump. Daardoor werden de zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed verminderd. De dollar trok in waarde aan.