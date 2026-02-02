ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Prijzen goud en zilver verder omlaag na sterke daling vrijdag

Economie
door Redactie
maandag, 02 februari 2026 om 7:36
bijgewerkt om maandag, 02 februari 2026 om 7:40
anp020226048 1
 - De prijzen van goud en zilver gingen maandag verder omlaag, na de scherpe prijsdalingen op vrijdag. De prijzen van die edelmetalen kwamen onder grote druk te staan nadat de Amerikaanse president Donald Trump Kevin Warsh had voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Sinds begin vorig jaar hebben de prijzen van goud en zilver een enorme opmars gemaakt.
De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) daalde maandagochtend met ongeveer 4 procent tot 4686 dollar. Op vrijdag ging de prijs ruim 9 procent omlaag, de grootste daling op een dag in meer dan tien jaar. Zilver werd maandag ruim 6 procent goedkoper op 79 dollar per troy ounce. Vrijdag kelderde de zilverprijs 27 procent, de grootste daling ooit.
Warsh wordt op de financiële markten gezien als een meer onafhankelijke Fed-voorzitter die de rente minder sterk zou willen verlagen dan de andere kandidaten van Trump. Daardoor werden de zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed verminderd. De dollar trok in waarde aan.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 502100420

Er is een simpele manier om thuis de meeste microplastics uit je water te halen

71918351 l

Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

Scherm­afbeelding 2026-02-01 om 07.44.40

Slecht nieuws voor Poetins oorlogseconomie

ANP-546503082

Dit fruit je beter uit je smoothie weglaten: 'Antioxidanten breken af'

gandr-collage

Machtige mannen die opduiken in de nieuwe reeks Epstein-dossier

NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ

Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

Loading